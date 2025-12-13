İngiltere Premier Lig'in puan tablosunda son sırada bulunan Wolverhampton Wanderers’ta yaşanan mali ve sportif kriz derinleşti. Kulüp, ekonomik yükler ve borçlar nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yönetim, ekonomik sıkıntılardan çıkış yolu arayarak takımın tüm oyuncularını elden çıkarma kararı aldı.

Dünyanın en zengin ligi Premier Lig'den gelen haber spor basının gündemine oturdu. Ligin köklü takımlarından Wolverhampton Wanderers, içine bulunduğu büyük mali kriz dolayısıyla tarihinin en karanlık günlerini geçiriyor. İngiliz basını, kulüp yönetiminin takımı bu durumdan kurtarmak için riskli bir karar alarak kadroda bulunan tüm futbolcuları satış listesine koyduğunu belirtti. Premier Lig'in milyonluk yıldızlarının değerlerinin çok altına elden çıkarılacağı bu kriz, Türk takımlarının da dikkatini çekti.

Wolverhampton yönetimi, kadrodaki bütün futbolcularını transfer listesine koydu. Takımın yıldızları, genç yetenekleri ve kaptanları dahil olmak üzere satılması planlanmayan hiçbir oyuncu kalmadı. Kulübün acil nakit ihtiyacı sebebiyle, normal şartlarda yüksek bonservis bedelleri istenen oyuncuların bile çok daha ucuz rakamlara elden çıkarılacağı öğrenildi.

Wolverhampton Wanderers, içine bulunduğu büyük mali kriz dolayısıyla tarihinin en karanlık günlerini geçiriyor

TÜRK TAKIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Wolverhampton'da yaşanan bu kriz, ara transfer dönemi için arayışları devam Türk devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için önemli bir fırsat sağladı. Avrupa'daki büyük liglerdeki takımların radarında olan isimlerin "değerinin çok altında" fiyatlarla takımdan gönderilmesi bekleniyor. Süper Lig ekiplerinin, Wolverhampton'daki bu transfer dalgasını yakından takip ettiği ve menajerlerin şimdiden kulüplerin kapısını çalmaya başladığı belirtiliyor. Bu durum, Süper Lig kulüplerinin transfer planlarında maliyet avantajı sağlayabilir ve kadro güçlendirme fırsatını artırabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası