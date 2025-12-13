Galatasaray, bugün Trendyol Süper Lig'de 16'ncı hafta maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, sakat ve cezalı 7 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen, uzun süredir yenilmediği Antalyaspor karşısında üstünlüğünü sürdürmek ve puan farkını açmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 15 haftada 11 galibiyet ve 36 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, üst üste 18 maçtır yenilmediği Akdeniz temsilcisi karşısında hata yapmadan dönerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray, Antalyaspor karşısında birçok önemli oyuncusundan yoksun olacak. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır kadroda yer alamayacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ve tutuklu olan Metehan Baltacı da maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Lucas Torreira ise sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile yapılan karşılaşmada sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır, sakatlığından dolayı oyuna devam edememişti. Antalyaspor mücadelesinde Uğurcan’ın yerine Günay Güvenç kalede yer alması bekleniyor.

Antalyaspor’da ise sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Georgiy Dzhikiya maç kadrosunda yer almayacak.

GALATASARAY, ANTALYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan 58 lig maçında Galatasaray 37, Antalyaspor 7 galibiyet aldı; 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 115 gol atarken, ev sahibi ekip 49 gol kaydetti.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 maçta mağlubiyet görmedi. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 yenilen sarı-kırmızılılar, bu tarihten sonra rakibiyle oynadığı maçlarda 14 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, 41 gol attı. Antalyaspor ise bu süreçte sadece 9 gol atabildi.

Dış sahadaki 7 lig maçında ise Galatasaray 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı.

