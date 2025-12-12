Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle H. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray yarın 20.00’de Antalyaspor’a konuk olacak. Galatasaray 36 puanla lider, Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım 58 kez karşılaştı; Galatasaray 37, Antalyaspor 7 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar rakibine 18 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray bu sezon deplasmanda 7 maçta 16 puan topladı.

Uğurcan Çakır’ın sakatlığında kalede Günay Güvenç’in görev yapması bekleniyor.

Sane son iki lig maçında 2 gol, 1 asist üretti. Roland Sallai cezasını tamamladı.

Torreira ve Osimhen sarı kart sınırında. Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.

Galatasaray'ın Antalyaspor kadrosunda 5 eksik!

