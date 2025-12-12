Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki göstererek, "Bana 'Dursun abi' diyerek bahsediyorsun, mikrofona geçince 'kuzu gibi dinlediler' diyorsun." ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu'na "Biz size pozisyonları gösterdik" diyerek tepki gösteren Özbek, "Bugünkü federasyonun Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. TFF şu anda Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Rams Park’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

(TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na) '"Bana konuşmanda 'Dursun abi' diye bahsediyorsun, sonra mikrofona geçince 'kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Biz size pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? 'Sen beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim?

Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Ama unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur.

Bugünkü federasyonun Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. TFF şu anda Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir."

