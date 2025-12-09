Türk futbolunda yaşanan bahis soruşturmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısına çevrildi. Bir gazetecinin sorusuna dikkat çeken bir cevap veren Hacıosmanoğlu, "Benim Trump'ım Türkiye'de. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Onun desteği bizim için çok önemli." diyerek başlattıkları temiz futbolun dünyada takdir topladığını söyledi.

Türk futbolunda yaşanan bahis soruşturması gündemdeki yerini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu merakla beklenen basın toplantısını gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonrasında hakemlik müessesesinin travmaya uğradığını belirten Hacıosmanoğlu, bugün gelinen noktanın iradesizlik olduğunu vurguladı.

Bir gazetecinin "Eski federasyon başkanları size destek oldu. Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde 'Türkiye'deki terör örgütlerinin inlerine gireceğiz' demişti ve inlerine kadar girdi, temizledi. TFF olarak da bu şike-bahis operasyonlarını ayakta tutan şahıs ve kurumların inlerine girecek misiniz?" sorusuna Hacıosmanoğlu şu cevabı verdi:

"BENİM TRUMP'IM TÜRKİYE'DE"

"ABD'de Trump ile resim çektirmek için insanlar gidiyor. Bana da söylediler, dedim ki 'Bir pozisyon olursa yaparız. Ben kimsenin yanına resim çektirmek için gitmem. Benim Trump'ım Türkiye'de'. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Onun tedrisatından geçtik. Bu konuda da temizlik konusunda da sonsuz iradesi var. Onun desteği bizim için çok önemli. Bu bizim görevimiz. Bu işten en çok muzdarip olan kulüp başkanlarından biriyim. Hiçbir illegal yola başvurmadan kulüp başkanlığı yaptık, en son çıldırarak ayrıldık. Keşke herkesle beraber otursak da son 40 yılda Türk futbolunda yaşanan ahlaksızlıkları tüm çıplaklığıyla ortaya koysak. Herkes itirafta bulunsa da Türk futbolu temizlense. Bizim başlattığımız temiz futbol dünyada da takdir görüyor. Biz orda otururken ben hiçbir federasyon başkanının yanına gitmiyorum, birçok federasyon başkanı yanımıza geliyor, bizden yardım istiyor."

