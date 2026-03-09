NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye'ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

NATO, ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken Türkiye’ye yönelik füze tehdidinin bir kez daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İttifakın hava savunma sistemlerinin başarısına dikkat çeken NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO, Türkiye'ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi" dedi. Hart, NATO unsurlarının bölgedeki uyanıklığının ve savunma kapasitesinin hayati önem taşıdığını yineledi.

NATO'dan Türkiye'ye füze kalkanı! "İran füzesini bir kez daha engelledik!"

"TEHDİTLERE KARŞI HAZIRIZ"

İttifakın kolektif savunma ilkesinin altını çizen Sözcü Hart, müttefiklerin güvenliği konusunda kararlılık mesajı vererek, "NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

NATO, daha önce 4 Mart’ta İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzeyi daha etkisiz hale getirmişti.

MSB: İRAN'DAN ATEŞLENİP TÜRK HAVA SAHASINA GİREN BİR BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAKMA

Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Gelişmelerin titizlikle takip edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 11.30 sıralarında Gaziantep’in Güneyşehir bölgesinde TOKİ konutlarının üst kısmında bulunan boş bir alana balistik mühimmat parçası düşmüştür. Olay sonrasında İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimizce bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış ve inceleme başlatılmıştır. Meydana gelen olaya bağlı olarak herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar yaşanmamış olup, İçişleri ve ilgili bakanlıklarımız nezdinde kurumlarımız tarafından gelişmeler dikkatle takip edilmektedir."

AZERBAYCAN VE BAE İRAN'DAN TÜRKİYE'YE DOĞRU BALİSTİK FÜZE ATEŞLENMESİNİ ŞİDDETLE KINADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili olayın barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) da İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılmasını kınadı.

NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye hava sahasına giren füzeyi başarılı bir şekilde imha ettiği aktarılan açıklamada, "BAE, bu düşmanca eylemleri tehlikeli bir tırmanış, devlet egemenliğinin açık bir ihlali, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili olayın barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

