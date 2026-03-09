Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği, "Doktor: Başka Hayatta" ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç (Ketche)’in oturduğu, senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp’in kaleme aldığı Doktor Başka Hayatta'nın ilk bölümünde kadronun ayrıntıları belli oldu. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisi oyuncuları kimler?

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ekrana gelen "Doktor Başka Hayatta" dizisinin ilk bölümü sosyal medyaya da konu oldu. İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu buluşturan dizi gerek kadrosu ve gerekse senaryo örgüsüyle adından söz ettirdi.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapımın Doktor Başka Hayatta dizisinin geniş oyuncu kadrosunda; Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler yer alıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA KARAKTERLERİ

Prof. Dr. İnan Kural

İbrahim Çelikkol

Eski dahiliye şefi, yeni yetkisiz doktor. Aylin’in eski kocası, Sine’nin babası, Elif’in gizli sevgilisi ama bunların hiçbiri artık bir şey ifade etmiyor. Hayat bazen tam da bitti dediğiniz yerde yeniden başlıyor…

Uzm. Dr. Elif Ateş

Sıla Türkoğlu

Dahiliyeci uzman doktor ve İnan Kural’ın eski asistanı. Soğuk ve ciddi. İnsanlara, özellikle hastalara asla güvenmeyen bir yapısı, bela mıknatısı gibi de bir annesi var.

Elif fırtınaya direnen ağaçlar gibi dirayetli ve mücadeleci bir kız…

Med. Dir. Aylin Borokay

Şebnem Hassanisoughi

İdareye geçmiş eski bir nöropsikiyatr. İnan Kural’ın eski eşi, Sine ve Can’ın annesi, Toprak’ın ablası. Aylin’in hikayesi en istediğiniz şey olacakken yarım kalan bir rüya gibi!

Uzm. Dr. Toprak Sönmez

Bertan Asllani

Dahiliye uzmanı. Çapkın ve havalı görünse de içinde babasının onayını hiç alamamış bir çocuk var aslında.Bir yanı sonsuz sevgi, diğer yanı dipsiz bir öfke.Bir çeşit cambaz ipinde yıllardır dengede…

Ve kalbinde yarım kalmış bir rüyanın sessizliği var…

Prof. Dr. Ilgaz Şahin

Güven Murat Akpınar



Yeni dahiliye şefi. İyi biri olsa da hayatı boyunca İnan’ın gölgesinde kalmış; aşırı hırslı karısı, onun aracılığıyla girdiği karanlık işler ve hayatını değiştirecek bir sırrı var.

Hayat felsefesi ise: “Bu hayatta ne olursan ol, ikinci olma.”

DOKTOR BAŞKA HAYATTA KONUSU

Gerçek bir olaydan esinlenen hikaye; geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olamadığıyla yüzleşmek zorunda kalan bir doktorun dramatik kırılma anına odaklanıyor. Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol), kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır.

