Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında bahis soruşturması kapsamında inceleme başlatıldığı iddia edilmiş, söz konusu iddia İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, iddianın ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Devam eden soruşturmada Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da içinde bulunduğu 20 isim tutuklanırken, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İDDİA YALANLANDI

Yılmaz ve Bardakçı'nın da bahis soruşturması kapsamında incelendiği öne sürüldü. Söz konusu iddia İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı ile ilgili Galatasaray kanadından da ilk hamle geldi. Sarı-kırmızı kulüp, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin istismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü"

