Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı mı? Açıklama geldi
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı.
- Soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklandı.
- Tutuklananlar arasında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük yer alıyor.
- Soruşturma sürerken Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı iddia edildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı yalanlayarak, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA GELDİ
Soruşturma sürerken Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında da inceleme başlatıldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiayı yalanlarken şu açıklamayı yaptı:
"'Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı.' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."