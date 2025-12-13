Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişme araç sahiplerinin gündeminde. Motorin grubunda yapılan yeni indirim 13 Aralık 2025 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalı seyrin etkisiyle gerçekleşen indirim sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Büyükşehirlerde yaşayan sürücüler “Motorin ne kadar oldu, benzin kaç TL, 13 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?” sorularına cevap arıyor.

13 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla motorin fiyatlarında ortalama 2 TL’nin üzerinde bir düşüş yaşandı. Daha önce mazot grubunda yapılan indirimlerin ardından gelen indirim vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki, motorin ne kadar oldu, benzin kaç TL, 13 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Akaryakıta indirim geldi! Ne kadar oldu? Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

13 Aralık 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Motorin grubunda yapılan düşüş, pompaya yansıdı. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası motorinde ortalama 2 TL’nin üzerinde indirim uygulandı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise aynı gün için yeni bir indirim ya da zam kararı duyurulmadı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI 13 ARALIK

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 53,12 TL

LPG: 28,51 TL

İstanbul – Anadolu Yakası

Benzin: 54,34 TL

Motorin: 54,95 TL

LPG: 27,88 TL

Ankara

Benzin: 55,35 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin: 55,71 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 28,33 TL

