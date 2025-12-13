Kahramanmaraş’ta ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından takip edilerek sitenin otoparkında silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sultan Değirmenci, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana geldi.

ARACINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre, İ.T.K. (23), otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi (22) silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otoparkta kan donduran cinayet: Sultan gözyaşlarıyla toprağa verildi

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ise olay sonrası kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelinin eylemi gerçekleştirmek için Değirmenci'yi aracıyla takip ettiği ileri sürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Değirmenci'nin naaşı Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Pazarcık İlçesi Karaköyük Mahallesine getirildi. Karaköyük Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından genç kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

