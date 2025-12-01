Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözü, Aralık ayında başlayacak olan yeni dönem asgari ücret görüşmelerine çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak ücreti belirlemek üzere yeniden masaya oturacak.

Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına göre, tarafları bir araya getirecek olan komisyon Aralık ayının ilk günlerinde çalışmalara başlayacak. Açılış toplantısında süreç boyunca izlenecek takvim, değerlendirmeye alınacak ekonomik göstergeler ve çalışma planı belirlenecek. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için süreç Aralık ayı itibarıyla başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını Aralık’ın ilk haftasında gerçekleştirmesi, ardından birkaç oturumla birlikte karar aşamasına gelmesi bekleniyor.

Yeni asgari ücretin yıl sonuna doğru en geç 31 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Belirlenecek rakam 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücrete ilişkin resmi rakam henüz açıklanmadı. Ekonomik veriler, enflasyon seyrindeki değişim ve önceki yıllardaki artış oranları dikkate alındığında beklentiler yüzde 20 ile 30 aralığında yoğunlaşıyor. Tarafların müzakereleri tamamlamasının ardından net rakam, komisyonun son toplantısında kesinleşecek.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 artış hesaplandığında net ücretin 26 bin 500 lira seviyesine yaklaşması,

Yüzde 25’lik artışta net asgari ücretin 27 bin 600 lira bandına çıkması,

Yüzde 30 zam durumunda ise net ücretin yaklaşık 28 bin 700 liraya ulaşması bekleniyor.

Refah payı eklenmesi halinde rakamların daha da yükselmesi muhtemel görülüyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2025: 22.104 TL

2024: 17.002 TL

2023 (Temmuz-Aralık): 11.402 TL

2023 (Ocak-Haziran): 8.506 TL

2022 (Temmuz-Aralık): 5.500 TL

2022 (Ocak-Haziran): 4.253 TL

2021: 2.833 TL

2020: 2.324 TL

2019: 2.020 TL

2018: 1.603 TL

2017: 1.404 TL

