2026 yılı asgari ücreti için zam senaryoları netleşmeye başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi yüzde 20, 25 ve 30’luk formüller üzerinden yeni net-brüt maaş hesaplamaları gündemde. Mevcut 22.104 TL olan net asgari ücret, farklı zam oranlarına göre 2026’da önemli ölçüde değişebilir.

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışanın merak ettiği 2026 asgari ücret zammı için beklentiler artıyor. Enflasyon seyri ve ekonomik göstergelere bağlı olarak belirlenecek yeni rakam için komisyon Aralık ayında bir araya gelecek. Resmi açıklama öncesi uzmanlar farklı zam ihtimallerini değerlendirirken, yüzde 20, 25 ve 30’luk senaryolar üzerinden yeni net ve brüt ücret hesaplamaları öne çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20, 25 VEYA 30 ZAM GELİRSE NE KADAR, KAÇ TL OLUR?

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanıyor. Ekonomik beklentiler, 2026 yılı için zam oranlarının yüzde 20-30 bandında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Yüzde 20 zam durumunda ücretin yaklaşık 26.524 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu senaryo, asgari ücrette 4.420 TL’lik bir artış anlamına geliyor.

Yüzde 25 zam formülünde net ücretin 27.630 TL seviyesine çıkacağı, yüzde 30 zamda ise yaklaşık 28.735 TL olarak hesaplandı. Brüt ücret tarafında da tüm oranlarda benzer şekilde artış gerçekleşecek. Kesin artış rakamları komisyonun nihai kararından sonra netleşecek.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücret, her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmelerde işçi, işveren ve devlet temsilcileri yeni yılın ücretini oylayacak. Komisyon genellikle 3 veya 4 toplantının ardından kararını açıklıyor.

Yeni asgari ücretin yılın son haftasında kamuoyuyla paylaşılması, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Artış, çalışan maaşlarına Şubat 2026 itibarıyla yansıyacak.

