Altın analizleriyle gündemden düşmeyen Finans Uzmanı İslam Memiş bu kez 2026 yılı asgari ücret tahmininde bulundu. Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, Memiş belirttiği oran dışında bir düzeltme beklemediğini söyledi.

Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında düzenleyeceği toplantıya kenetlendi.

Altın tahminleriyle adından sıkça söz ettiren Finans Uzmanı İslam Memiş ise 2025 yılı asgari ücret tahminini YouTube kanalı üzerinden açıkladı.

Asgari ücret için yüzde 20-22 aralığında zam beklediğini ifade eden Memiş, bunun dışında bir düzeltme beklemediğini sözlerine ekledi.

Yüzde 22 oranında bir zam gelmesi halinde asgari ücret 26.966 liraya yükselecek.

"O GÜN GELMEDEN ALTIN ALMAYI TERCİH ETMEM"

Katıldığı özel bir televizyon kanalında da altın piyasasındaki hareketliliğe değinen İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Ons altın 4.000-4.200 dolar aralığında gidip geliyor. İşte bazen 4168 dolar oluyor. Bazen 4150 dolar oluyor. Böyle bir gelgit yapıyor. Yıl sonuna kadar böyle oyalamaya devam edecekler.

Teknik analiz çalışmama göre 4.000 dolar seviyesi üzerindeki altın bana pahalı geliyor. O yüzden Rusya-Ukrayna'dan barış gelmeden ben altın almayı tercih etmiyorum.

Ama uzun vadeli yatırımcı tabii almaya devam etmeli. Ons altınla biz işlem yaptığımız için bizim pozisyonlar farklı oluyor. Gram altın yatırımcısı almaya devam etsin. Onlar için problem yok. Ama benim düşüş yönlü beklentim devam ediyor."

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası