Altın fiyatlarında yıl sonu hareketliliği başlarken, Finans Uzmanı İslam Memiş de piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirdi. Yatırımcılara yıl sonu uyarısında bulunan Memiş, "Bu sert hareketlere karşı yatırımcının yapabileceği tek bir şey var; birikimlerini çeşitlendirmek, uzun vadeli yatırımcı olmak" dedi.

Ekim ayında 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Manipülasyon piyasasıyla birlikte 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın fiyatı 5.600-5.800 TL aralığında seyrederken, katıldığı özel bir televizyon kanalında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcılara yıl sonu uyarısında bulundu.

Altında geçtiğimiz ay yaşanan yükselişi “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendiren Memiş, “O dönemde savaş yoktu, ciddi bir risk yoktu. Yükselişlerin nedeni yoktu. Kasım ayındaki düşüş normalleşmeydi" dedi.

“Piyasalar şu anda kaygılı bir bekleyiş içinde. Her şey gelen haberlere bağlı olarak şekillenecek” diyen Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

İSLAM MEMİŞ: AMAN YATIRIMCILAR ÇOK DİKKAT ETSİN!

"Her yılın bir ismi var bende. 2026 yılına dair adını koyduğum yıl da manipülasyon yılı. Aman yatırımcılar çok dikkat etsin. Sadece bu altın özelinde değil. Borsalarda, kripto para piyasasında, gümüş gibi değerli metallerde, bütün enstrümanlarda sert hareketlerin yaşanacağı, belirsizliğin oluşacağı bir piyasa olacak karşımızda.

Bu sert hareketlere karşı yatırımcının yapabileceği tek bir şey var; birikimlerini çeşitlendirmek, uzun vadeli yatırımcı olmak. Eğer birikimlerini çeşitlendirirse ve uzun vadeli plan yaparsa bu süreçten zarar almadan kurtulabilir.

Ama sosyal medyadaki operasyonların özellikle küçük yatırımcılara karşı ciddi bir anlamda zararı olabilir. Yatırımcılarımız 2026 yılında çok dikkat etsin. Birikimlerimiz çeşitlenecek. Uzun vadeli plan yapacağız. Kısa vadeli al-sattan ve kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak duracağız."

CÜNEYT AKÇATEPE

