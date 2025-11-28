Kahramanmaraş'ta bir çiğ köftecinin deterjan şişesini sos kabı olarak kullandığı görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü izleyenleri şaşkına çevirirken, çiğ köftecinin "Bunu yiyebilen daha çıkmadı" demesi ise büyük tepki çekti. Devreye giren yetkililer, esnafa 250 bin lira ceza keserek iş yerini kapattı.

Son dönemde hijyen konusunda endişeler arttı, ülke genelinde gıda denetimleri hız kazandı. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise endişelerin ne kadar haklı olduğunu adeta gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta bir çiğ köftecide kaydedilen görüntüler, büyük skandalı ortaya çıkardı.

DETERJAN ŞİŞESİNİ SOS KABI OLDU

İşletmenin, gıda ile temas etmemesi gereken bir deterjan şişesini çiğ köfte hazırlığı sırasında sos veya malzeme kabı olarak kullandığı görüldü.

Görüntülerde, çiğ köftenin acılığını vurgulamak isteyen kişinin "Bunu yiyebilen daha çıkmadı" demesi ise büyük tepki çekti.

250 BİN LİRALIK CEZA

Sosyal medyada ‘Deterjan kabında sos' görüntülerinin dikkat çekmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimde, gıda ile temasa uygun olmayan plastik bidonların kullanıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından işletmeye 250 bin lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı. Daha sonra iş yerinin olduğu barakaya zabıta ekipleri tarafından el konularak bölgeden kaldırıldı.

Konula ilgili sürecin devam ettiği bildirildi.

SİNEM ERYILMAZ

