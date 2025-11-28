İstanbul’da Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle sahil yolunda ve merkezi güzergahlarda geçici trafik kısıtlamaları uygulanıyor. İl genelinde bazı hatlar tamamen trafiğe kapatılırken, sürücüler için alternatif yollar duyuruldu. Sahil yolu neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor.

İstanbul’da 28 Kasım günü alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda sahil yolu başta olmak üzere birçok kritik noktada trafik akışı durduruldu. Papa 14. Leo’nun ziyareti kapsamında oluşturulan program nedeniyle özellikle Kennedy Caddesi ve Harbiye-Sahil Yolu Yenikapı arası trafiğe kapatıldı.

SAHİL YOLU NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği ve Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalara göre sahil yolundaki kapanmaların tamamı Papa 14. Leo’nun İstanbul programı nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak uygulanıyor. Tarihi Yarımada’ya ulaşım sağlayan sahil hattı, ziyaret güzergahları ve geçiş saatleri kapsamında belirli bölümlerde araç trafiğine kapatıldı.

Rauf Orbay Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Harbiye-Sahil Yolu arasında da trafik düzenlemeleri uygulanıyor. Yetkililer, yoğun araç akışının kontrol altında tutulması ve şehir içi hareketliliğin güvenlik protokolüne göre yönlendirilmesi nedeniyle bu kısıtlamaların zorunlu olduğunu belirtiyor.

SAHİL YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Kapanan yolların açılış saati, Papa’nın İstanbul’daki program akışına göre gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Valilik ve İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamalarda, güzergahların ziyaret tamamlandıkça yeniden trafiğe açılacağı ifade edildi. Bu nedenle kapalı yolların çoğunun gün içinde kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Özellikle Sirkeci-Yenikapı ile Çatladıkapı-Yenikapı arasındaki sahil hattında geçici kapanmalar yapılırken program bitmeden kesin bir açılış saati paylaşılmadı. Sürücülerin, Ulaşım Yönetim Merkezi’nin anlık yol durumu duyurularını takip etmeleri öneriliyor. Yoğunluk oluşmaması amacıyla bölgeye seyahat edecek olanların alternatif rotaları tercih etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL 28 KASIM ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

D100 Kuzey, D100 Güney, Eski Havaalanı Caddesi ve Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya istikametleri ile Aksu, 10. Yıl, Abdülezel Paşa, Ragıp Gümüşpala, Macar Kardeşler, Tersane, Evliya Çelebi, Kemeraltı, Yedikuyular, Asker Ocağı, Vali Konağı ve Halaskargazi caddeleri alternatif güzergahlar olarak duyuruldu.

İREM ÖZCAN

