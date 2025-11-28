İhlas Haber Ajansı • Kayseri
Üç ilde aranıyordu kaçmak için çıktığı terasta kıskıvrak yakalandı!
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Kayseri, Aksaray ve Antalya olmak üzere 3 farklı ilde 5 ayrı suç kaydıyla aranan şahıs, polis ekiplerinin baskını sırasında kaçmak için binanın terasına çıktı. Ekiplerin dikkati sayesinde terasta yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
