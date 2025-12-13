WWE’nin simge isimlerinden John Cena, kariyerinin son maçına çıkmaya hazırlanırken hayranların gözü kulağı bu tarihi geceye çevrildi. Yıllar boyunca ringlerde sergilediği performansla milyonlarca kişiye ulaşan Cena, Saturday Night’s Main Event organizasyonunda güreş kariyerine veda edecek. Emeklilik maçı öncesi ise ''John Cena kaç yaşında, kimdir, nereli?'' sorgulanıyor.

Güreş kariyerine 1999 yılında başlayan John Cena, kısa sürede büyük organizasyonların dikkatini çekti. WWE ana kadrosuna katıldıktan sonra sayısız şampiyonluk yaşayan Cena, WWE tarihinin en çok dünya şampiyonluğu kazanan isimleri arasında yer aldı. Peki, John Cena kaç yaşında, kimdir, nereli?

JOHN CENA KAÇ YAŞINDA?

Profesyonel güreş dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan John Cena 23 Nisan 1977 doğumlu. Uzun yıllardır WWE ringlerinde yer alan efsane isim John Cena 48 yaşında bu gece emeklilik maçına çıkacak.

JOHN CENA KİMDİR, NERELİ?

John Felix Anthony Cena, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu profesyonel güreşçi, oyuncu ve müzisyendir. WWE’de debut yaptığı günden itibaren organizasyonun en güçlü figürlerinden biri haline gelen Cena, dünya genelinde milyonlarca hayran kazandı.

JOHN CENA EMEKLİ Mİ OLACAK?

John Cena WWE kariyerini noktalama kararı aldı. Uzun yıllar ringlerde yer alan ve sayısız şampiyonluk yaşayan Cena, yapılacak özel organizasyonla birlikte profesyonel güreşe veda edecek.

JOHN CENA SON MAÇI NE ZAMAN?

John Cena’nın son maçı, 14 Aralık Pazar gecesi oynanacak. Saturday Night’s Main Event kapsamında gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak.

JOHN CENA GUNTHER MAÇI HANGİ KANALDA?

John Cena ile Gunther arasında oynanacak emeklilik maçı WWE’nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

