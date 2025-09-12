Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı. Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi "ais.osym.gov.tr" üzerinden yapabiliyor. 11 Eylül 2025 Perşembe günü başlayan tercih işlemleri devam ederken, "ÖZYES tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da aramalarda öne çıkıyor.

ÖZYES TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tercih süreci 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 23.59'a kadar sürecek. Yerleştirme işlemlerinde 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan şartlara dikkat edilecek. Bu yüzden tercihte bulunacak adayların kılavuzu incelemesi önem arz ediyor.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZYES'e başvuran adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Sonuçların tercih işlemlerinin son günü olan 18 Eylül’den kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor. Bu konuda ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.