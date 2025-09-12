YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? sorusu YKS sınavına katılan adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor.

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih yapacak olan adayların, en fazla 24 tercih hakkı olacak. YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’unun, ön lisans kontenjanlarının ise tamamının dolduğu bilgisini paylaştı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Ek tercih sürecinin üniversite mazeret kayıt tarihlerinin tamamlanmasının ardından yayınlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri şu an için belli değildir. Üniversite kayıt süreciyle beraber YKS ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

Geçen sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmıştı ve üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihlerinde alınmıştı.