YKS ek tercih ne zaman başlayacak, başvurular hangi tarihte yapılacak?
Üniversite hayali kuran birçok aday, YKS ek tercih sürecini yakından takip etmeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyla beraber ek tercih takviminin akıbeti belli olacak. Özellikle "YKS ek tercih ne zaman başlayacak, başvurular hangi tarihte yapılacak?" sorusu gündemki yerini koruyor.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler ek tercih dönemine çevrildi. İlk yerleştirme sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihte şanslarını deneyecek.
Peki, "YKS ek tercih ne zaman başlayacak, başvurular hangi tarihte yapılacak?" İşte YKS 2. tercih sürecine dair detaylar...
YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercihin Eylül ayı içinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzunu takip ederek başvurularını tamalayabilecek.
EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapacaklar.
Ek tercih sürecinin başlamasıyla beraber adaylara belirli tercih hakkı verilecek. Tercihler, kılavuzda yer alan YKS boş kontenjanlara göre gerçekleşecek.