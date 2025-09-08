Ek tercihler nasıl yapılır, neye bakılır, son gün ne zaman?

2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek tercih nasıl ve nereden yapılır? gibi soruları araştırılıyor. Üniversite okumak isteyen adaylar bu süreci yakın takibe aldı, detaylar öne çıkıyor. Peki ek tercih nasıl yapılır, neye bakılır? İşte ek tercih ile ilgili tüm ayrıntılar...

İlgili Haber YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

EK TERCİH NEDİR, NİÇİN YAPILIR?

Üniversite hayali ile yanıp tutuşan gençler ek tercih dönemini bekledi. Ek tercih şu sıralar en sık araştırılan konulardan oldu. Peki Ek tercih nedir? Ek tercih, ÖSYM 1. Yerleştirme sonucunda herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adayların boş kalan kontenjanlara yerleşebilmeleri için “Ek Yerleştirme” imkanının tanındığı dönemdir.

EK TERCİHTEN KİMLER FAYDALANIR?

Ek tercihe kimlerin başvuracağı da merak edilen konuların başında yer alıyor. Ek yerleştirme kontenjanlarından sadece ilk tercih döneminde tercihini yapmamış veya yaptığı tercih sonucu bir yere yerleşememiş öğrenciler yararlanabilmektedir.

EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILIR?

2025 YKS ek tercih süreci, her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan ediliyor. Ek tercih süreci genellikle her sene Eylül ayı içerisinde yapılmaktadır. Ek tercih nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir? Bu noktada izlenecek yol ÖSYM tarafından yayınlanacak olan Ek Tercih Kontenjan Kılavuzunda yer alır. Ek tercih-yerleştirme sürecinden faydalanacak adaylar tercihlerini “ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilir. Ek tercih sürecinde bulunan adayların tercihlerini bildirdikten sonra Ek Tercih ücretini ilgili bankalara yatırmaları şarttır.

EK YERLEŞTİRMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ek tercihe başvuracak adayların düşündükleri bölümlerin taban puanlarına dikkat etmeleri gerekir. Adayların istediği bölümü tercih edebilmesi için ilgili bölümün minimum puanının üzerinde veya eşit puanının olması gerektiğine dikkat edilmelidir.

