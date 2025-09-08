Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1-13 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih işlemleri tamamlandı. Ancak 25 Ağustos’ta açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, "YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? " sorusuna cevap aramaya başladı. Adaylar, bu kılavuzu baz alarak yeniden tercih yapma fırsatı elde edecek. İşte, 2025 YKS ek yerleştirmelerine ilişkin beklenen tarih...

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih döneminde istedikleri bölümlere yerleşemeyen adaylar gözlerini ek yerleştirme sürecine çevirdi.

Üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemlerin sona erdi. Kısa süre içinde boş kontenjanlar ve taban puanlar ek yerleştirme kılavuzunda açıklanacak. Bu süreçte öğrenciler, yeniden tercih yapabilecek. Peki, "YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" İşte tüm ayrıntılar... 

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

2025 YKS EK TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı. Yerleşen adaylar için üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

Buna göre, ek tercihlerin Eylül ayının 2. ya da 3. haftasında başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl, yani 2024’te, YKS tercih sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanmıştı.

YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

Ek tercih başvuruları 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bağlamda, 2025 yılında da eş değer olarak ilerlenmesi öngörülüyor. Ek tercihlere yönelik kılavuz, üniversite kayıtları ardından ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yazar Ayşe Kulin'in acı günü! ''Tarifi yok...''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullarda kasım tatili ne zaman? - HaberlerOkullarda kasım tatili ne zaman?2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman? - Haberler2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman?ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı - HaberlerÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladıİBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerİBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?DEU ders kayıtları ne zaman? 2025-2026 DEU ders kayıt takvimi - HaberlerDEU ders kayıtları ne zaman? 2025-2026 DEU ders kayıt takvimiMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - HaberlerMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...