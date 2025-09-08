2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih döneminde istedikleri bölümlere yerleşemeyen adaylar gözlerini ek yerleştirme sürecine çevirdi.

Üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemlerin sona erdi. Kısa süre içinde boş kontenjanlar ve taban puanlar ek yerleştirme kılavuzunda açıklanacak. Bu süreçte öğrenciler, yeniden tercih yapabilecek. Peki, "YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?" İşte tüm ayrıntılar...

2025 YKS EK TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı. Yerleşen adaylar için üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Buna göre, ek tercihlerin Eylül ayının 2. ya da 3. haftasında başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl, yani 2024’te, YKS tercih sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanmıştı.

Ek tercih başvuruları 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu bağlamda, 2025 yılında da eş değer olarak ilerlenmesi öngörülüyor. Ek tercihlere yönelik kılavuz, üniversite kayıtları ardından ÖSYM tarafından açıklanacaktır.