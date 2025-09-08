Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor?

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor?

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor?
2025-2026 üniversite başlangıç tarihi merak ediliyor. Yeni başlayacaklar ve mevcut öğrenciler tarafından 'üniversiteler ne zaman açılıyor' merak edildi. YKS tercih sonuçlarının ardından kayıt heyecanı yaşayan üniversite adayları, kaydoldukları okulların akademik takvime göre Eylül'de okulların başlayacağı tarihi kontrol ediyor.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte üniversiteler de 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. YÖK tarafından belirlenen genel çerçeve doğrultusunda her üniversite kendi akademik takvimini oluşturarak güz ve bahar dönemi planlanıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye'deki üniversiteler, YÖK'ün genel yönergeleri çerçevesinde akademik takvimlerini bağımsız olarak belirliyor. Bu nedenle açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için güz dönemi, genellikle Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk haftasında başlıyor.

Örneğin Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde 22 Eylül 2025'te başlıyor. İstanbul Üniversitesi için ise  29 Eylül 2025 olarak belirlendi. 

Ancak bu tarihler fakülte ve bölüm özelinde değişiklik gösterebilir. Özellikle Tıp, Güzel Sanatlar veya Turizm-Otelcilik gibi fakülte ve bölümlerde derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri genellikle değişiklik gösteriyor. 

Öğrencilerin, okulların ve fakültelerinin yayımladığı akademik takvimi kontrol etmesi ve üniversitelerinden detaylı bilgi alması öneriliyor. 

ÜNİVERSİTELER EYLÜL'ÜN KAÇINDA AÇILIYOR?

Genel olarak üniversitelerin açılış tarihleri 15-29 Eylül 2025 aralığında yoğunlaşıyor. Bu da ayın ikinci yarısını kapsıyor. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi web sitesindeki akademik takvim bölümünü kontrol etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2025 SON TARİHİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında,  elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

