Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı?

Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı?
İETT, Marmaray, Metro, Metrobüs, Bedava, Eğitim Öğretim Yılı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, milyonlarca öğrencinin okula dönüşüyle başladı. Okulların 8 Eylül Pazartesi günün açılmasıyla birlikte bugün İETT bedava mı araştırılıyor. Vatandaşlar İETT otobüsleri, metro hatları, metrobüs ve Marmaray hatlarının nasıl işleyeceği araştırılıyor.

Yaz tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da bugün toplu taşımada ve trafikte hareketlilik başlıyor. Vatandaşlar 'bugün İETT bedava mı' araştırırken Metrobüs, Marmaray ve metro ücretsiz olma durumu araştırılıyor.

BUGÜN İETT BEDAVA MI?

8 Eylül Pazartesi günü, İBB'nin aldığı kararla İETT hatları sabah 06.00'dan akşam 16.00'a kadar tamamen ücretsiz hizmet verecek. 

İETT'nin filosunda yer alan binlerce otobüs, normalde tam bilet için 27 TL, öğrenci için ise 13,18 TL ücret alırken bugün herhangi bir ücretlendirme tarifesi uygulanmayacak. 

Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı? - 1. Resim

MARMARAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray ve metro hatları, İstanbul'un hızlı ve verimli ulaşım ağı olarak, okulların açıldığı günlerde özellikle yoğun talep görüyor.

8 Eylül Pazartesi günü, metro hatları (M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8, M9 ve M11) sabah 06.00'dan 16.00'a kadar ücretsiz olacak, ancak Marmaray TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiği için ücretli kalacak. 

Sadece otobüs metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi İBB'ye  bağlı ulaşım araçlarında seyahat ücretsiz olacak. 

Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı? - 2. Resim

METROBÜS BUGÜN BEDAVA MI?

İETT metrobüs hatları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Delete tuşu nerede? | Spor yazarları, tarihi hezimeti yorumladıOyuncu Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama! "Ona güvendik, dolandırıldık"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş... - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...Kapadokya'da balon turları neden yok, yapılmıyor? Sebebi araştırılıyor - HaberlerKapadokya'da balon turları neden yok, yapılmıyor? Sebebi araştırılıyorÜniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor? - HaberlerÜniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılıyor?ASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerASKİ su kesintisi: 8 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Yunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerYunanistan - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?İstanbul'da ilk ders saat kaçta? Öğrenciler yollara düştü, okullar başlıyor - Haberlerİstanbul'da ilk ders saat kaçta? Öğrenciler yollara düştü, okullar başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...