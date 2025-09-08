Bugün İETT, Marmaray, metro ve metrobüs bedava mı?

Yaz tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da bugün toplu taşımada ve trafikte hareketlilik başlıyor. Vatandaşlar 'bugün İETT bedava mı' araştırırken Metrobüs, Marmaray ve metro ücretsiz olma durumu araştırılıyor.

BUGÜN İETT BEDAVA MI?

8 Eylül Pazartesi günü, İBB'nin aldığı kararla İETT hatları sabah 06.00'dan akşam 16.00'a kadar tamamen ücretsiz hizmet verecek.

İETT'nin filosunda yer alan binlerce otobüs, normalde tam bilet için 27 TL, öğrenci için ise 13,18 TL ücret alırken bugün herhangi bir ücretlendirme tarifesi uygulanmayacak.

MARMARAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray ve metro hatları, İstanbul'un hızlı ve verimli ulaşım ağı olarak, okulların açıldığı günlerde özellikle yoğun talep görüyor.

8 Eylül Pazartesi günü, metro hatları (M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8, M9 ve M11) sabah 06.00'dan 16.00'a kadar ücretsiz olacak, ancak Marmaray TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiği için ücretli kalacak.

Sadece otobüs metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi İBB'ye bağlı ulaşım araçlarında seyahat ücretsiz olacak.

METROBÜS BUGÜN BEDAVA MI?

İETT metrobüs hatları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.