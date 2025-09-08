İstanbul'da ilk ders saat kaçta? Öğrenciler yollara düştü, okullar başlıyor

Okullar açılıyor, birçok ilimizde öğrenciler ders başı yaptı bile, İstanbullular ise bekliyor. Megakent güne yağmurla başladı, İstanbul'da yaşayanlar çocuklarını trafiğe kalmadan okullara yetiştirme derdine düştü. İstanbul Valiliği yeni eğitim döneminin ilk günü için ders saatinde değişiklik yapmıştı. Peki İstanbul'da okullar saat kaçta açılacak, ilk ders ne zaman? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA İLK DERS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bugün okula gidecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullar saat kaçta açılacak? diye aratıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamada; "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'müz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek." dedi.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama gelmişti. Valilik son düzenlemeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" şu şekilde;



Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.



Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.



Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İ

kinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.