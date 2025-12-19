Zonguldak’ta eniştesiyle yaşadığı tartışmada bıçaklanan 44 yaşındaki Serkan Akdal hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Valiliği yakınında meydana geldi. Serkan Akdal ile eniştesi olduğu öğrenilen M.D. (44) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.D.; bıçakla Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

Zonguldak'ta cinayet! Eniştesi sokak ortasında katletti

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serdal Akdal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ENİŞTE YAKALANDI

Olayın ardından olay yerinden şüpheli M.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu Fener semtindeki ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının polisteki sorgusu sürerken Serkan Akdal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Serkan Akdal'ın yakınları morg önünde sinir krizleri geçirdi.

