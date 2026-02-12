DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede bölgesel gelişmeler ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni ele aldıklarını açıkladı. DEM Parti'den yapılan açıklamada sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edilirken, somut ve güven verici adımlar için TBMM ve ilgili kurumlara önemli görevler düştüğü vurgulandı. Kapsayıcı yasal düzenlemelerin en geniş uzlaşıyla çıkarılması çağrısı yapıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik." denildi.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Heyet, görüşmede bölgedeki gelişmelerin ve bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerinin ele alındığını belirtti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine istişarede bulunduk." ifadelerine yer verildi.

"SÜRECE KARARLILIKLA DEVAM" MESAJI

Görüşmede sürecin geleceğine ilişkin ortak iradenin teyit edildiği aktarıldı. Açıklamada, "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi." denilerek, yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması gerektiği vurgulandı. TBMM, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmasının önemine dikkat çekildi.

KOMİSYON RAPORU VE YASAL ÇERÇEVE VURGUSU

Açıklamada ayrıca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının gerekliliğine işaret edildi. Demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel oluşturacak bir çerçevenin önemine vurgu yapılarak, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak yasal düzenlemelerin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkarılması gerektiği belirtildi.

"BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK"

DEM Parti heyeti, küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kabulü için teşekkür edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası