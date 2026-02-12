Hava sıcaklığının yurt genelinde düşmeye başlamasının ardından, Meteoroloji yeni yağışlar için uyardı. Bugün 26 ilde sağanak yağış, 4 ilde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise sadece kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ile 5 derece kadar artması bekleniyor. İşte sağanak ve kar uyarısı yapılan iller…

Soğuk hava dalgası yeniden etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yağış uyarıları yaptı. Buna göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacak. Son rapora göre, 26 ilde sağanak 4 ilde ise kar yağışı bekleniyor. İşte son uyarılar…

Haritanın rengi değişti, geri dönüyor: Meteoroloji’den 26 ile birden uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin bugünkü uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 İLDE SAĞANAK YOLDA

Son rapora göre sağanak yağış beklenen iller şöyle;

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

4 İLE KAR UYARISI

Erzurum, Kars, Van ve Sivas’ta ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji kar yağışına ilişkin şöyle uyardı:

Yağışların Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’da ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Öte yandan rüzgarın ise güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları ise çığ tehlikesine karşı uyardı.

