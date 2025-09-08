Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit

Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trafik, İstanbul, Taşımacılık, Araç, Okullar, Eğitim, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz tatili sona erdi, yeni eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Okul mesaisi ve ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağmurun da etkisiyle özellikle megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

TRAFİK UZUNÇAYIR'DAN BAŞLIYOR

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisinden itibaren trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Bostancı, Kartal ve Pendik bölgelerinde trafik yer yer yoğunlaşırken Edirne istikametinde ise Cevizli mevkisinden başlayıp Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda ise Sancaktepe'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda Küçükyalı'dan Kadıköy'e, Boğaz hattında da Beykoz Paşabahçe'ye kadar her iki yönde yoğun trafik gözleniyor.

Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit - 1. Resim

KÜÇÜKKÖY-HASDAL ARASI YOĞUN

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Bahçeşehir-Mahmutbey gişeleri ile Küçükköy-Hasdal mevkileri arasında yoğunluk gözleniyor.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekiyor.

Okullar açıldı, sağanak başladı! İstanbul trafiği kilit - 2. Resim

TOPLU TAŞIMADA SON DURUM

Öte yandan sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsıziPhone VPN nasıl açılır? Son dakika sosyal medya erişim sorunu devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsız - GündemMersin Valiliği'nden 'Amedspor' açıklaması: İddialar asılsızİlker Arslan'ın milyonluk para trafiği! Dekontlara düşülen notlar dikkat çekti - Gündemİlker Arslan'ın milyonluk para trafiği!İstanbul, Ankara, Bursa... Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı - GündemMeteoroloji tek tek uyardı! Ankara, İstanbul...CHP önündeki olaylara soruşturma! Bakan Tunç'tan açıklama geldi - GündemCHP önündeki olaylara soruşturmaRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarı! "Lisans iptali de dahil olmak üzere..." - GündemRTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara sert uyarıUçan karakol dünya starı! 'Savunma'mız her ülkenin dilinde - GündemUçan karakol dünya starı!
Sonraki Haber Yükleniyor...