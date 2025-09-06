Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da sağanak trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Megakent İstanbul'da gün boyunca etkili olan sağanak, trafiği de beraberinde getirdi. Gün içerisinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıkarken, köprü ve tünel geçişlerinde ise bekleme süresi arttı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan yağmur, gün boyunca devam etti. Sağanak ile birlikte trafik yoğunluğu da arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

ARAÇLAR YAVAŞ SEYREDİYOR

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal'dan başlıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca da araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul'da sağanak trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı - 1. Resim

TÜNEL VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİ YOĞUN

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

