“İntihar” yalanı çöktü! Teslime dosyasında planlı cinayet iddiası
Aydın’da yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan’ın ölümüne ilişkin davada, erkek arkadaşı E.F. hakkında “tasarlayarak ve kadına karşı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılama başlayacak.
- Hanedan, tabancayla başından vurulmuş halde hayretsizlikle bulundu.
- Ceset, 6 Ağustos gecesinde Aydın'ın Kalfaköy Mahallesi'nde bulundu.
- Ceset Teslime Hanedan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi.
- Hanedan'ın arkadaşı E.F., iddianamede Hanedan'ı öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
- E.F intihar süsü vermek için olayı kurgulamış olabilmektedir.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, yol kenarında cesedi bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Hanedan'ın tutuklu bulunan erkek arkadaşı E.F. hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İddianamede, E.F'nin kız arkadaşıyla Kalfaköy Mahallesi'ne gittiği, burada Hanedan'ı tabancayla öldürdüğü, ceza almamak amacıyla da intihar süsü verip olayı kurguladığı belirtildi.
20 YAŞINDAKİ TESLİME ÖLÜ BULUNDU
Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos gecesinde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.
Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu belirlemişti.
Tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
E.F tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.