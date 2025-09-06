Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı

Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı

- Güncelleme:
Kayseri’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası kaçan sürücü bir süre sonra olay yerine geri döndü. Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el koyarken araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

S.Ç'nin kullandığı 38 AGG 066 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Anadolu Harikalar Diyarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi.

Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı - 1. Resim

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri geldi. Polis alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el koydu. Tramvay yoluna giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

