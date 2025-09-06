Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna daldı! Sürücü alkollü çıktı

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

S.Ç'nin kullandığı 38 AGG 066 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Anadolu Harikalar Diyarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri geldi. Polis alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el koydu. Tramvay yoluna giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.