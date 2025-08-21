Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de yolcu otobüsü orta refüjdeki ağaçlara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri'de yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, ürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.

200 METRE ORTA REFÜJDE İLERLEDİ

Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 13 YOLCU YARALI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

