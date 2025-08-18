Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu, Ölüm, Yaralı, Otobüs, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı.

BARİYERLERE ÇARPTI VE DEVRİLDİ

Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Kazada otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."



Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı! 877 bin liralık vurgun yapan sahte medyumdan akılalmaz savunmaİzban neden çalışmıyor? 18 Ağustos 2025 iptal olan tren seferleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı! 877 bin liralık vurgun yapan sahte medyumdan akılalmaz savunma - 3. Sayfaİstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı!İstanbul Ümraniye'de tüyler ürperten olay: Genç kadını sokak ortasında satırla vahşice katletti! - 3. SayfaGenç kadını sokak ortasında vahşice katlettiSivas'ta devrilen otomobil kağıt gibi dümdüz oldu: 1 kişi can verdi - 3. SayfaDevrilip kağıt gibi dümdüz olan otomobilde can pazarı!Yürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı! Kahramanmaraş'ta feci olay - 3. SayfaYürek burkan kaza anne ve kızını ayırdı!Evin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldı - 3. SayfaEvin balkonu çöktü, ikinci kattan aşağı düştüler! 2'si çocuk 5 kişi betonun altında kaldıYaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var - 3. SayfaYaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...