Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı.

BARİYERLERE ÇARPTI VE DEVRİLDİ

Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Kazada otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."





