Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 6 ilde FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

6 ilde FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
6 ilde FETÖ&#039;nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ, Operasyon, Dışişleri, Terör, Gözaltı, Ankara, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerinin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4’ü aktif, 6’sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 26 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Güven Sak: Terörsüz Türkiye, Van'ı Cenevre haline getirir - Gündem"Terörsüz Türkiye, Van'ı Cenevre haline getirir"Hukukçular 'yetki tartışmasını' değerlendirdi: Parti kongrelerine YSK karışamaz - Gündem"Parti kongrelerine YSK karışamaz"İmamoğlu, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti! "CHP’deki kavgayı örtbas etmeye çalışıyorlar" - Gündem"CHP’deki kavgayı örtbas etmeye çalışıyorlar"CHP’li Tugay, Zeybek’i yalanladı: Tesisi bakanlık değil, mahkeme kapattı - Gündem"Tesisi bakanlık değil, mahkeme kapattı"CHP tipi demokrasi! 16 muhalif isim ihraç ediliyor - Gündem16 muhalif isim ihraç ediliyorMSB'den Suriye çıkışı: Tek devlet, tek ordu desteklenecek - GündemMSB'den Suriye çıkışı: Tek devlet, tek ordu desteklenecek
Sonraki Haber Yükleniyor...