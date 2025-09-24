Dinamo Zagreb nerenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’in köklü kulüplerinden GNK Dinamo Zagreb, 1945 yılında kuruldu. Ülkenin en başarılı takımlarından biri olan Dinamo Zagreb, 2025-2026 sezonunda Hırvatistan Süper Ligi (Prva HNL) ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ediyor. Kulübün kendi sahasındaki maçları Maksimir Stadyumu’nda oynanıyor.

Dinamo Zagreb’in teknik direktörlüğünü 4 Haziran 2025’ten bu yana Mario Kovačević üstleniyor.

DİNAMO ZAGREB'İN 2025-2026 SEZONU KADROSU

Dinamo Zagreb’in 2025-2026 sezonu kadrosunda hem tecrübeli isimler hem de genç yetenekler bulunuyor.

Kaleciler:

Danijel Zagorac (38, Hırvat)

Ivan Filipović (30, Hırvat)

Defans Oyuncuları:

Raúl Torrente (24, İspanyol)

Scott McKenna (28, İskoç)

Bruno Goda (Hırvat)

Orta Saha Oyuncuları:

Gonzalo Villar (27, İspanyol)

Luka Stojković (21, Hırvat)

Miha Zajc (31, Sloven)

Gabriel Vidović (21, Hırvat)

Marko Soldo (21, Hırvat)

Robert Mudražija (28, Hırvat)

Josip Mišić (31, Hırvat)

Tomas Baković (18, Hırvat)

Sven Šunta (18, Sloven)

Patrik Horvat (Hırvat)

Forvetler:

Sandro Kulenović (Hırvat)

Dion Beljo (Hırvat)

DİNAMO ZAGREB'İN HEDEFLERİ

Dinamo Zagreb, Hırvatistan Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verirken, UEFA Avrupa Ligi’nde de başarı hedefliyor. Kulüp, genç oyuncularını geliştirmeyi ve deneyimli futbolcularıyla takımı güçlendirmeyi öncelikli stratejisi olarak belirlemiş durumda.