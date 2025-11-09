Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Polise direnen alkollü çiftin oyunu ortaya çıktı! AK Parti'den o görüntüyle ilgili açıklama

Polise direnen alkollü çiftin oyunu ortaya çıktı! AK Parti'den o görüntüyle ilgili açıklama

Aydın'da 2.10 promil alkollü halde yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U., kendilerini “AK Parti Efeler Teşkilat Başkanı” olarak tanıtıp tehditler savurdu. AK Parti’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Aydın'da 2.10 promil alkollü şekilde araç kullanırken polis ekiplerince durdurulan Hakan U. ve eşi Berna U., ekiplerle tartışarak zorluk çıkardı. Kardeşine ait engelli plaka taşıyan araçla seyir halindeyken yakalanan çiftin, kendilerini “AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı” olarak tanıttıkları ve polisleri çeşitli isimleri aramakla tehdit ettikleri iddia edildi.

ERDOĞAN'A VE POLİSE HAKARET ETTİ

Olay sırasında Berna U.'nun Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile görüştüğünü öne sürerek görevli polislerin isimlerini milletvekiline bildirmekle tehdit ettiği belirtildi. Hakan U.'nun ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de polis memurlarına yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.

AK PARTİ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Büyükgümüş, “Aydın Efeler ilçemizde adı geçen şahıs partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi, AK Parti üyesi dahi değildir” ifadelerini kullandı.

