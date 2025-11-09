Polise direnen alkollü çiftin oyunu ortaya çıktı! AK Parti'den o görüntüyle ilgili açıklama

Aydın'da 2.10 promil alkollü şekilde araç kullanırken polis ekiplerince durdurulan Hakan U. ve eşi Berna U., ekiplerle tartışarak zorluk çıkardı. Kardeşine ait engelli plaka taşıyan araçla seyir halindeyken yakalanan çiftin, kendilerini “AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı” olarak tanıttıkları ve polisleri çeşitli isimleri aramakla tehdit ettikleri iddia edildi.

ERDOĞAN'A VE POLİSE HAKARET ETTİ

Olay sırasında Berna U.'nun Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile görüştüğünü öne sürerek görevli polislerin isimlerini milletvekiline bildirmekle tehdit ettiği belirtildi. Hakan U.'nun ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de polis memurlarına yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.

İlgili Haber Taşkınlık yapan alkollü kadına biber gazıyla müdahale!

AK PARTİ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Büyükgümüş, “Aydın Efeler ilçemizde adı geçen şahıs partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi, AK Parti üyesi dahi değildir” ifadelerini kullandı.