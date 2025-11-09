Aydın'da kanlı pusu! Faruk Ateş evinin önünde katledildi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Aydın’da gece saatlerinde meydana gelen hain saldırı duyanları şoke etti, 42 yaşındaki Faruk Ateş hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Söke ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Ateş evinin önünde oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri peş peşe gelen silah sesleriyle büyük panik yaşarken, durum hemen yetkililere bildirildi.
EVİNİN ÖNÜNDE CAN VERDİ
Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, sağlıkçılar yaptıkları ilk incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
POLİS KATİLİN PEŞİNDE
Olay yeri, polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş