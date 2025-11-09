İsrail’in Türkiye’yi Gazze’de neden istemediği belli oldu: Mehmetçik gelirse haydutluk yapamazlar

YILMAZ BİLGEN - İnsani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden bir olan Türkiye, Filistin’e destek konusunda da rakipsiz. Gazetemize konuşan Gazze Yardım Koordinasyon Birim Sorumlusu Abdulcebbar Şelebi, Ankara’nın Filistin’e yaptığı yardımların tüm dünya ülkelerinin yaptığından fazla olduğunu belirterek “AFAD, Kızılay ve sivil kuruluşlar tam anlamıyla seferber oldu ve bu yönü ile Türk milleti, devleti tarih yazıyor” dedi.

HİLAFET VE İTTİHAD-I İSLAM KORKUSU

“Yaşanan felaketin esas kaynağı Osmanlı ve Hilafetin yıkılmasıydı” diyen Abdulcebbar Şelebi, şunları kaydetti: Osmanlı ile birlikte Müslümanların birliği yıkıldı. Netanyahu ve bütün siyonistlerin en büyük korkusu Türklerin yeniden İttihad-ı İslam ve Hilafeti inşa etme ihtimalidir. Filistin halkı hâlen kendisini Osmanlı neferi sayar. Hepimiz İslam dünyasını Türklerin bir kez daha kendi sancağı altında toplayacağı ümidini taşıyoruz. Osmanlı gittiği günden bu yana Kudüs öksüz. Türklerin Filistin ilgisi de bu tarihî bağdan geliyor. Şu an tüm dünyadan yapılan yardımlar bir tarafa, Türkiye’den devlet ve sivil kuruluşlardan gelen yardımlar diğer tarafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen siyasi ve diplomatik faaliyetler hiçbir ülke ile kıyaslanamaz.

GARANTÖRLER DEVREYE GİRMELİ

İsrail ilk önce mescitleri ardından da hastaneleri vurduğunu belirten Şelebi, “Bundan sonra da durmayacaklar. Şimdi yeni evreye geçtiler. Gerek İsrail’in vahşet ısrarı gerekse yardımların dağıtılmasıyla ilgili garantör ülkelerin devreye girmesi şart. Hiçbir şey İsrail’in inisiyatifine terk edilmemeli. Türkiye bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Şu an Gazze’de dört olan yardım dağıtım noktası 16’ya çıktı. Refah üzerinden yapılan yardım akışı çok zayıf. Açlık tehdidi hâlen sürüyor. Diğer ikmal hattı ise Batı Şeria. Siyonistler her iki güzergâhı da sabote ediyor. İsrail’in, Türkiye’yi askerî olarak istememe sebebi de Türk askeri orada olursa bu haydutluğu sürdüremem korkusudur” diye konuştu.

İRAN, SAHADA YOK

Gazze Yardım Koordinasyon Birim Sorumlusu Şelebi, sadece Filistin, Orta Doğu değil bütün dünyanın 7 Ekim ile birlikte bambaşka boyuta geçtiğini vurgulayarak şöyle devam etti: Türkiye, bütün gücüyle sahada. Diğer yandan Gazzeli 3 bin aile Türkiye’de. İran ise insani yardım faaliyetleri açısından sahada yok. Tahran’ın geçmişte direnişle askerî iş birliği oldu ancak mevcut durumda, insani yardım açısından Filistin’de değiller. Oysa Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan’a askerî amaçlar uğruna milyarlarca dolar akıttılar. Filistin halkı şu an tarihin en büyük trajedisini yaşıyor. İran’ı da bu zor günde yanında görmek istiyor.

NAAŞLARIN ORGANLARI ÇALINDI