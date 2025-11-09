Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da gece yarısı zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da sahil yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen 3 otomobil ve bir hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

HER BİRİ SAVRULDU!

Çarpışma sonucu araçlardan biri savrularak refüjdeki ağaca çarptı, biri kaldırım ve bariyerlere çarparak durabildi, biri yine orta refüje çıkarak ters döndü.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

