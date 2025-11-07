Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Park alanında feci kaza: Çöp kamyonu belediye işçisini ezdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi Cesim Açık hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. 

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çöp kamyonu, park alanında manevra yaptığı sırada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Cesim Açık'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKGÖZ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mesai arkadaşımız Cesim Açık'ı elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

