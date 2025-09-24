Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı!

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, Talisca neden yok netlik kazandı. Fenerbahçe ise Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica’ya elenmesinin ardından gruplara kalmış ve güçlü rakibi Dinamo Zagreb karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Avrupa arenasındaki 291. resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 114 galibiyet ve 114 mağlubiyet aldı.

ANDERSON TALİSCA SAKAT MI?

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın sakatlık durumu şu an için yok. Fiziksel olarak iyi vaziyette olan Talisca Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına farklı bir sebeple katılamayacak.

Talisca UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb deplasmanında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek

Anderson Talisca kırmızı kart cezası sebebiyle Dinamo Zagreb maçının kadrosunda yer almıyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile cezalı Anderson Talisca, Dinamo Zagreb karşılaşmasında görev alamayacak.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu ilk haftasında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı Maksimir Stadı’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı ise Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri