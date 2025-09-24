Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı!

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı!
Anderson Talisca, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Sakatlık, Ceza, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca ve eksikler ise taraftarların gündeminde. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başlarken Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, Talisca neden yok araştırılıyor.

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, Talisca neden yok netlik kazandı. Fenerbahçe ise Avrupa kupalarındaki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica’ya elenmesinin ardından gruplara kalmış ve güçlü rakibi Dinamo Zagreb karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Avrupa arenasındaki 291. resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 114 galibiyet ve 114 mağlubiyet aldı.

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 1. Resim

ANDERSON TALİSCA SAKAT MI?

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca'nın sakatlık durumu şu an için yok. Fiziksel olarak iyi vaziyette olan Talisca Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına farklı bir sebeple katılamayacak.

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 2. Resim

ANDERSON TALİSCA CEZALI MI?

Talisca UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb deplasmanında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 3. Resim

ANDERSON TALİSCA NEDEN YOK?

Anderson Talisca kırmızı kart cezası sebebiyle Dinamo Zagreb maçının kadrosunda yer almıyor. 

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 4. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş ile cezalı Anderson Talisca, Dinamo Zagreb karşılaşmasında görev alamayacak.

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 5. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu ilk haftasında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 6. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı Maksimir Stadı’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı ise Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

Anderson Talisca sakat mı, cezalı mı, neden yok? Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçına geri sayım başladı! - 7. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Livakovic ve Zufic'ten yalanlama: Fenerbahçe'ye asla öyle bir şey yapmayızSimit ve çay Times Meydanı'nda: Kahvaltının Şampiyonlar Ligi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler - HaberlerEşref Rüya Dinçer kim? Taner Rumeli'nin kariyeri ve oynadığı diziler2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldi - Haberler2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldiYKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyor - HaberlerYKS ek yerleştirme başvuru ücreti ne kadar? 2025 YKS ek tercih süreci başlıyorHudutsuz Sevda başlıyor mu, bitti mi, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi! - HaberlerHudutsuz Sevda başlıyor mu, bitti mi, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi!Şifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta nerede izlenir?WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi - HaberlerWhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...