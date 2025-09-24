Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi, Sakatlık, Kamp, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb deplasmanına çıkacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi 'Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok' merak ediliyor. Kamp kadrosunun açıklanmasıyla belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Dinamo Zagreb’e konuk olacak Fenerbahçe’de kamp kadrosu netleşti. Taraftar, "Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok?" araştırıyor.

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran bu kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Genç golcünün sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı. Duran’ın tedavisine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam ediliyor. Teknik heyet riske etmemek için oyuncuyu Dinamo Zagreb kafilesine dahil etmedi.

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu - 1. Resim

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB MAÇINDA NEDEN YOK?

Kolombiyalı forvet, Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine girmişti. Yapılan iki ayrı MR sonucunda ciddi bir hasar bulunmadı ancak oyuncunun kaval kemiğinde ağrı hissettiği belirtildi. Tedavisi Barcelona'da tamamlandıktan sonra İstanbul'a döndü. 

Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu - 2. Resim

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe cephesinden gelen bilgilere göre Jhon Duran’ın yaklaşık 10 gün içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun bireysel antrenmanlara başlaması için kontroller yapılacak ve son durumu göz önünde bulundurularak çalışmalara dönüş tarihi netleşecek.

Böylece genç oyuncunun UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta forma giymese de önümüzdeki maçlarda takıma katılması planlanıyor. Duran’ın dönüşüyle Fenerbahçe’nin hücum hattında alternatifler artacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tayvan'ı vuran 'Ragasa'da bilanço artıyor: En az 14 ölü, 152 kayıpCHP İstanbul Kongresi'ne durdurma talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler? - HaberlerFIFA duyurdu! Penaltı atışı kuralları değişti mi, yeni penaltı kuralları neler?İZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi sorgulama! 24 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda - HaberlerTürkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'ndaDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli olduZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak? - HaberlerZirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...