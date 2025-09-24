Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok? Dönüş tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Dinamo Zagreb’e konuk olacak Fenerbahçe’de kamp kadrosu netleşti. Taraftar, "Jhon Duran Dinamo Zagreb maçında oynayacak mı, neden yok?" araştırıyor.

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Ancak sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran bu kritik mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Genç golcünün sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı. Duran’ın tedavisine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde devam ediliyor. Teknik heyet riske etmemek için oyuncuyu Dinamo Zagreb kafilesine dahil etmedi.

JHON DURAN DİNAMO ZAGREB MAÇINDA NEDEN YOK?

Kolombiyalı forvet, Benfica maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine girmişti. Yapılan iki ayrı MR sonucunda ciddi bir hasar bulunmadı ancak oyuncunun kaval kemiğinde ağrı hissettiği belirtildi. Tedavisi Barcelona'da tamamlandıktan sonra İstanbul'a döndü.

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe cephesinden gelen bilgilere göre Jhon Duran’ın yaklaşık 10 gün içinde sahalara dönmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun bireysel antrenmanlara başlaması için kontroller yapılacak ve son durumu göz önünde bulundurularak çalışmalara dönüş tarihi netleşecek.

Böylece genç oyuncunun UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta forma giymese de önümüzdeki maçlarda takıma katılması planlanıyor. Duran’ın dönüşüyle Fenerbahçe’nin hücum hattında alternatifler artacak.