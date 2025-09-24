Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard gündemdeyken mücadelede Brisard’a, yardımcıları Alexis Auger ve Erwan Finjean eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard sahada yer alırken, VAR’da Bastien Dechepy, AVAR’da ise Nicolas Rainville görev yapacak. Peki, Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ JEROME BRİSARD KİMDİR, NERELİ?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk hafta karşılaşmasının hakemi belli oldu. 24 Eylül’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan Maksimir Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

24 Mart 1986 doğumlu olan Jerome Brisard, Fransa Ligue 1’de uzun yıllardır düdük çalıyor. 2015 yılında Ligue 2’de görev yapmaya başlayan Brisard, 2017 sezonunda Ligue 1’e yükselerek en üst seviyede maç yönetmeye başladı. İlk Ligue 1 karşılaşmasını 14 Ocak 2017 tarihinde Montpellier ile Dijon arasında yöneten hakem, 2018 yılında FIFA kokartı aldı.

Uluslararası arenadaki ilk tecrübelerini UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında kazanan Brisard, aynı yıl İsrail ile Guatemala arasında oynanan hazırlık maçında da görev yaptı.

Brisard'ın kariyerinde dikkat çeken maçlardan biri de 31 Temmuz 2020’de Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanan Coupe de la Ligue Finali oldu. Brisard UEFA Euro 2020 turnuvasında video yardımcı hakem olarak da görev almıştı.

JEROME BRİSARD'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Jerome Brisard 2025-26 sezonunda Konferans Ligi elemelerinde Maccabi Haifa ile Rakow Czestochowa arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı ve mücadele 2-0 Rakow’un üstünlüğüyle sona erdi. Bir diğer karşılaşmada 1-1 berabere biten Anderlecht ile AEK Atina arasında oynanan maçta görev aldı.

Fransız hakem Lorient’in Rennes’e 4-0 mağlup olduğu karşılaşmayı, Le Havre’nin Nice’i 3-1 yendiği müsabakayı ve Marsilya’nın Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup ettiği derbiyi yönetti. Brisard bu akşam ise Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çalacak.