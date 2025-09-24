Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi&#039;nde heyecan dorukta!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi gruplarında heyecan 24 Eylül’de başlayacak. Fenerbahçe’nin, deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı ilk hafta karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonu’na bağlı hakem Jerome Brisard yönetecek. Karşılaşma öncesi ise Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti merak ediliyor.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard gündemdeyken mücadelede Brisard’a, yardımcıları Alexis Auger ve Erwan Finjean eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak Thomas Leonard sahada yer alırken, VAR’da Bastien Dechepy, AVAR’da ise Nicolas Rainville görev yapacak. Peki, Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? 

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! - 1. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ JEROME BRİSARD KİMDİR, NERELİ?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk hafta karşılaşmasının hakemi belli oldu. 24 Eylül’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan Maksimir Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. 

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! - 2. Resim

24 Mart 1986 doğumlu olan Jerome Brisard, Fransa Ligue 1’de uzun yıllardır düdük çalıyor. 2015 yılında Ligue 2’de görev yapmaya başlayan Brisard, 2017 sezonunda Ligue 1’e yükselerek en üst seviyede maç yönetmeye başladı. İlk Ligue 1 karşılaşmasını 14 Ocak 2017 tarihinde Montpellier ile Dijon arasında yöneten hakem, 2018 yılında FIFA kokartı aldı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! - 3. Resim

Uluslararası arenadaki ilk tecrübelerini UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında kazanan Brisard, aynı yıl İsrail ile Guatemala arasında oynanan hazırlık maçında da görev yaptı.

Brisard'ın kariyerinde dikkat çeken maçlardan biri de 31 Temmuz 2020’de Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanan Coupe de la Ligue Finali oldu. Brisard UEFA Euro 2020 turnuvasında video yardımcı hakem olarak da görev almıştı.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hakemi Jerome Brisard kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! - 4. Resim

JEROME BRİSARD'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Jerome Brisard 2025-26 sezonunda Konferans Ligi elemelerinde Maccabi Haifa ile Rakow Czestochowa arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı ve mücadele 2-0 Rakow’un üstünlüğüyle sona erdi. Bir diğer karşılaşmada 1-1 berabere biten Anderlecht ile AEK Atina arasında oynanan maçta görev aldı.

Fransız hakem Lorient’in Rennes’e 4-0 mağlup olduğu karşılaşmayı, Le Havre’nin Nice’i 3-1 yendiği müsabakayı ve Marsilya’nın Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup ettiği derbiyi yönetti. Brisard bu akşam ise  Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çalacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack resmen duyurdu: İsrail ve Suriye anlaşmaya çok yakın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor - HaberlerYouTube'daki Soğuk Savaş programı bitti mi, neden yok? Güncel gelişmeler yakından takip ediliyor27-28 Eylül'de vizyonda hangi filmler var? Sinema festivalinde biletler 80 TL olacak - Haberler27-28 Eylül'de vizyonda hangi filmler var? Sinema festivalinde biletler 80 TL olacakTOKİ arsa satışları ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul ve Ankara da var... - HaberlerTOKİ arsa satışları ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul ve Ankara da var...Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı!Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler yok!.. - HaberlerKayserispor-Beşiktaş erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler yok!..Çocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? Soyadı değişikliği ile ilgili flaş karar - HaberlerÇocuk üvey babanın soy ismini alabilir mi? Soyadı değişikliği ile ilgili flaş karar
Sonraki Haber Yükleniyor...