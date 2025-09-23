Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı! Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb Avrupa Ligi’nde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İki takım 2018-2019 sezonunda da aynı grupta yer almıştı. Zagreb’de oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazanırken, Kadıköy’deki mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.

Şimdi ise Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklanırken muhtemel ilk 11'e dair detaylar maç öncesi merakla araştırılıyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI KAMP KADROSU

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer alıyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez ile Mert Hakan Yandaş kadroda bulunmuyor. Benfica maçında kırmızı kart gören Anderson Talisca da cezalı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesi Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Maksimir Stadyumu’nda oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Ederson, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri