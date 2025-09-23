Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor!

Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor!
La Liga, Sevilla, Villarreal, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da 6. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sevilla ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise Sevilla - Villarreal maçının yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini merak ediyor.

La Liga’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Sevilla sahasında Villarreal’i konuk edecek. Peki, Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor! - 1. Resim

SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın 6. haftasında oynanacak olan Sevilla - Villarreal karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak Sevilla - Villarreal maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor! - 2. Resim

SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga’da haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından Sevilla - Villarreal maçı 23 Eylül Salı akşamı saat 22.30’da başlayacak.

Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor! - 3. Resim

SEVİLLA - VİLLARREAL MUHTEMEL 11

Sevilla: Vlachodimos, Azpilicueta, Nianzou, Marcão, Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo, A. Sánchez, Vargas, Isaac Romero

Villarreal: L. Júnior, Mouriño, Veiga, Marín, Cardona, Buchanan, Comesaña, Parejo, Solomon, Pépé, Mikautadze

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağırVecihi Hürkuş kimdir? Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu belli oldu - HaberlerOrkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu belli olduVecihi Hürkuş kimdir? Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesi - HaberlerVecihi Hürkuş kimdir? Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesiBerhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerBerhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeriÇorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerÇorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli olduBenfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - HaberlerBenfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu!Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerIğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...