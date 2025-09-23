Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor!
İspanya La Liga’da 6. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sevilla ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise Sevilla - Villarreal maçının yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini merak ediyor.
La Liga’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Sevilla sahasında Villarreal’i konuk edecek. Peki, Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga’nın 6. haftasında oynanacak olan Sevilla - Villarreal karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak Sevilla - Villarreal maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
La Liga’da haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından Sevilla - Villarreal maçı 23 Eylül Salı akşamı saat 22.30’da başlayacak.
SEVİLLA - VİLLARREAL MUHTEMEL 11
Sevilla: Vlachodimos, Azpilicueta, Nianzou, Marcão, Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo, A. Sánchez, Vargas, Isaac Romero
Villarreal: L. Júnior, Mouriño, Veiga, Marín, Cardona, Buchanan, Comesaña, Parejo, Solomon, Pépé, Mikautadze