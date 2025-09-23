Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? La Liga’da heyecan sürüyor!

La Liga’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Sevilla sahasında Villarreal’i konuk edecek. Peki, Sevilla - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’nın 6. haftasında oynanacak olan Sevilla - Villarreal karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda oynanacak Sevilla - Villarreal maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SEVİLLA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

La Liga’da haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından Sevilla - Villarreal maçı 23 Eylül Salı akşamı saat 22.30’da başlayacak.

SEVİLLA - VİLLARREAL MUHTEMEL 11

Sevilla: Vlachodimos, Azpilicueta, Nianzou, Marcão, Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo, A. Sánchez, Vargas, Isaac Romero

Villarreal: L. Júnior, Mouriño, Veiga, Marín, Cardona, Buchanan, Comesaña, Parejo, Solomon, Pépé, Mikautadze