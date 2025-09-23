Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya elenen sarı-lacivertli takımın, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00’de Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’'nden özel uçakla Hırvatistan’a gitti.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli olurken, sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca da kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosu açıklandı - 1. Resim
Fotoğraf: Fenerbahce.org

Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Cah Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun.



