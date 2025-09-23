UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor: İşte ilk hafta programı...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu 24 Eylül Çarşamba günü lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Fenerbahçe'nin mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi organizasyonunun ilk haftasında, yarın 9 maç oynanacak. Sarı-lacivertliler, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
AVRUPA LİGİ STATÜSÜ
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar, organizasyona veda edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:
24 Eylül Çarşamba
19.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv
19.45 Midtjylland-Sturm Graz
22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22.00 Real Betis-Nottingham Forest
22.00 Braga-Feyenoord
22.00 Kızılyıldız-Celtic
22.00 Freiburg-Basel
22.00 Nice-Roma
22.00 Malmö-Ludogorets
25 Eylül Perşembe
19.45 Lille-Brann
19.45 Go Ahead Eagles-FCSB
22.00 Rangers-Genk
22.00 Salzburg-Porto
22.00 Aston Villa-Bologna
22.00 Ferencvaros-Viktoria Plzen
22.00 Young Boys-Panathinaikos
22.00 Stuttgart-Celta Vigo
22.00 Utrecht-Lyon